మైల మంత్రి, మీడియా సీఎం, క్రికెట్ బెట్టింగ్ మంత్రి.. మీ చరిత్ర ఎవరికి తెలీదు; మంత్రులకు పవన్ పార్టీ పంచ్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పై వైసీపీ మంత్రులు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారంటూ జనసేన పార్టీ నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ప్రముఖ హీరో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీ ప్రభుత్వం మీద చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వివాదంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యల మీద ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రులు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్న మంత్రులకు జనసేన పార్టీ నేతలు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు. మంత్రులను తిట్టిపోస్తున్నారు.

English summary

Janasena leaders are countering YCP ministers who are making indecent remarks on Pawan Kalyan. Your history is ignited that everyone knows. Ministers Vellampally Srinivas, Anil Kumar Yadav and Botsa Satyanarayan are facing a reverse counter.