కుప్పం ఎమ్మెల్యే కోరిక నెరవేర్చాం - రాజధానుల అంశంలోనూ : సెంటిమెంట్లు గౌరవిస్తూ- సీఎం జగన్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో కొత్త జిల్లాలను ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రారంభించారు. ఈ రోజు నుంచి ఏపీ 26 జిల్లాల రాష్ట్రంగా రూపు దిద్దుకుందని సీఎం చెప్పుకొచ్చారు. పరిపాలనా వికేంద్రీకరణలో భాగంగా.. ప్రజల ఆకాంక్షలు. .అవసరాల మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నామని సీఎం జగన్ చెప్పారు. ఇకపై ఏపీ రాష్ట్రంలో 26 జిల్లాలు, 72 రెవెన్యూ డివిజన్లు ఉంటాయ‌ని చెప్పారు. ఇవాళ మంచి పనికి శ్రీకారం చుట్టామని చెప్పుకొచ్చారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు మంచి జరిగే గొప్ప రోజుగా అభివర్ణించారు.

English summary

CM Jagan said that Chandrababu Naidus will to make Kuppam as revenue division was taken into account and was approved.