సాయితేజ అంత్యక్రియలు నేడు - మిలటరీ లాంఛనాలతో : స్వగ్రామంలో విషాదం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

తమిళనాడులో జరిగిన ఆర్మీ చాపర్ ప్రమాదంలో మరిణించిన సాయితేజకు ఈ రోజు అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి. బెంగుళూరు నుంచి సాయితేజ స్వగ్రామం చిత్తూరు జిల్లా కురబలకోట మండలం రేగడపల్లెకు భౌతికకాయం చేరుతుంది. తొలుత శనివారమే ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించాలని భావించినా.. శనివారం మధ్యాహ్నం సాయతేజ భౌతికకాయం బెంగళూరుకు చేరుతుందని, అనంతరం బెంగళూరు నుంచి తమ స్వగ్రామానికి రావడానికి సాయంత్రమవుతందని పేర్కొన్నారు. దీంతో సాయితేజ అంత్యక్రియలు ఆదివారం ఉదయం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నామని తెలిపారు.

English summary

Lance Naik Saitejas body was identified who died in the Taminadu Chopper crash. Bodies to be handed to the family members, Funeral take place in own village to day.