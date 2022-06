జగన్ రెడ్డిది సిగ్గులేని జన్మ.. అలా చెప్పుకోవటం ఆయన వ్యసనం: లోకేష్ ఆగ్రహం

Andhra Pradesh

ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి నేడు తిరుపతి జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. వకుళమాత ఆలయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం తో పాటుగా పలు పరిశ్రమల ప్రారంభోత్సవాలను సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్నారు. ప్రపంచ స్థాయి ఎలక్ట్రానిక్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలకు ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తిరుపతిలో నేడు శంకుస్థాపన చేయనున్నారని, ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ పవర్ హౌస్ గా ఏపీ మారబోతుంది అని, 2913 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు దీనికోసం పెట్టనున్నారని వైసీపీ సర్కార్ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తుంది. ఈ పరిశ్రమల ద్వారా 15 వేల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయని కూడా చెబుతోంది. అయితే వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గత ప్రభుత్వ హయాంలో చేసిన కృషిని, తమ కృషి గా చెప్పుకుంటున్నారు అంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతోంది.

Lokesh was incensed that not a single company that CM Jagan cut the ribbon in Tirupati today had not been brought by Jagan. He commented that the companies that came under the TDP regime.