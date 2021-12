తెలుగు రాష్ట్రాలపై మమతా చూపు - ప్రశాంత్ కిషోర్ రాయబారం : జగన్ తో కొత్త వ్యూహంతో..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వరుసగా మూడో సారి పశ్చిమ బెంగాల్ లో అధికారంలోకి వచ్చిన తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాలపైన ఫోకస్ పెట్టారు. దేశ వ్యాప్తంగా పార్టీని విస్తృతం చేసే ఆలోచనతో ముందుకెళ్తున్న ఆ పార్టీ క్రమేణా రాజకీయ వ్యూహాలు అమలు చేస్తోంది. మూడో సారి ఎన్నికల్లో మమతా గెలవటానికి అంతా తానై వ్యవహరించిన రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ తాజాగా మేఘాలయా లో భారీ షాక్ ఇచ్చారు. కొద్ది నెలల్లో జరగనున్న గోవా ఎన్నికల్లో టీఎంసీ పోటీ చేస్తోంది. అస్సాం, త్రిపుర, హరియాణా, ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్, మేఘాలయా రాష్ట్రాల్లో తృణమూల్‌ కాం గ్రెస్‌ వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది.

English summary

As Mamata banerjee is planning to spread her party nation wide, she has been meeting the non congress and BJP leaders on the advice of Prashant Kishore.