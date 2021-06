ఆయన కాలిగోటికి సరిపోవు.. మాన్సాస్ ట్రస్ట్ భూములతో నీకు ఏం సంబంధం : సాయిరెడ్డికి పల్లా పంచ్

Andhra Pradesh

మాన్సాస్, సింహాచలం ట్రస్ట్ చైర్మన్ గా సంచయిత గజపతిరాజు నియామక ఉత్తర్వులను రద్దు చేస్తూ అశోక్ గజపతిరాజును తిరిగి నియమించాలని ఇచ్చిన తీర్పు నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది . ఒకరిని మించి ఒకరు మాటల తూటాలను పేలుస్తున్నారు. టిడిపి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మాన్సాస్ ట్రస్ట్ భూముల వ్యవహారంలో అవకతవకలు చోటుచేసుకున్నాయని, దొంగ జీవోలు జారీ చేసి అడ్డగోలుగా భూములను అమ్ముకున్నారని అశోక్ గజపతిరాజు పై వైసీపీ నేతలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.

In particular, YCP MP Vijayasaireddy targeted Ashok Gajapathiraju. With this, TDP leader Palla Srinivasa Rao is deeply upset that Vijayasai Reddy is not even fit for his nail of former minister Ashok Gajapathiraju. He said that Vijayasaireddy did not have the right to talk about Ashok Gajapathiraju.