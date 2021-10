రాజకీయ మైలేజ్ పొందాలనే - వైషమ్యాలు పెంచేందుకు : పట్టాభి రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో కీలక అంశాలు..!!

Andhra Pradesh

ముఖ్యమంత్రి పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన టీడీపీ అధికార ప్రతినిధికి కోర్టు రోజుల రిమాండ్ విధించింది. గవర్నర్‌పేట పోలీసులు విజయవాడ మూడో అదనపు చీఫ్‌ మెట్రోపాలిటన్‌ మేజిస్ట్రేట్‌ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. విచారించిన న్యాయాధికారి ఏపీపీ వాదనలతో ఏకీభవిస్తూ నిందితుడికి నవంబర్‌ 2వ తేదీ వరకు రిమాండ్‌ విధించారు. దీంతో పట్టాభిని మచిలీపట్నం సబ్‌ జైలుకు తరలించారు. పట్టాభి తరపు న్యాయవాదులు బెయిల్ పిటీషన్ దాఖలు చేయగా.. పోలీసులు కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోరుతూ పిటీషన్ దాఖలు చేసారు. ఇదే సమయంలో పట్టాభి రిమాండ్ రిపోర్టులో కీలక అంశాలను పోలసులు ప్రస్తావించారు.

Police said in the remand report that if Pattabhi was not arrested, the public would be disturbed with more remarks.