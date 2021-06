అనంతలో జర్మన్ హ్యాంగర్ టెక్నాలజీతో తాత్కాలిక కోవిడ్ ఆస్పత్రి-ప్రారంభించిన మంత్రి బొత్స..

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

అనంతపురం జిల్లాలోని జేఎన్‌టీయూకి సమీపంలో జర్మన్​ హ్యాంగర్​ టెక్నాలజీతో తాత్కాలిక కొవిడ్​ ఆస్పత్రిని ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లా ఇన్​ఛార్జి మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మంగళవారం(జూన్ 1) దీన్ని ప్రారంభించారు. విజయవాడ నుంచి వర్చువల్​ విధానంలో ఆస్పత్రి ప్రారంభోత్సవంలో మంత్రి పాల్గొన్నారు. కొవిడ్​ బాధితులకు సేవలందించేందుకు 20రోజుల వ్యవధిలోనే ఈ ఆస్పత్రిని సిద్ధం చేసిన జిల్లా అధికారులను మంత్రి అభినందించారు.

English summary

A temporary covid hospital with German hangar technology has been set up near JNTU in Anantapur district. District in charge Minister Botsa Satyanarayana inaugurated it on Tuesday (June 1). The Minister participated in the inauguration of the hospital in a virtual manner from Vijayawada. The minister lauded the district authorities for preparing the hospital within 20 days to serve the Kovid victims.