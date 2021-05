కోటయ్య అనారోగ్యంపై ఆనందయ్య రియాక్షన్-దుష్ప్రచారాన్ని ఖండించిన ఎమ్మెల్యే-లేనిపోని అపోహలు సృష్టించవద్దని..

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

నెల్లూరు జిల్లా కృష్ణపట్నంకు చెందిన నాటు వైద్యుడు ఆనందయ్య ఇస్తున్న కరోనా మందుపై దుష్ప్రచారం వద్దని వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్దన్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఐసీఎంఆర్,ఆయుష్ అధికారులు నివేదికలు ఇచ్చాక... మందు పంపిణీపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్నారు. మందు పనిచేస్తుందని ఇప్పటికే రుజువైనప్పటికీ... శాస్త్రీయంగా అందులో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయా లేదా అని నిర్దారించేందుకే దానిపై అధ్యయనం జరుగుతోందని చెప్పారు. ఆనందయ్య మందుపై ప్రజల్లో లేనిపోని అపోహలు సృష్టించడం సరికాదన్నారు.

English summary

YSRCP MLA Kakani Govardan Reddy has appealed to the public not to spread rumors about the covid drug being given by Anandayya, a local doctor from Krishnapatnam in Nellore district. After the reports of ICMR and AYUSH officials, the government will take a decision on the distribution of the drug. Although the drug has already been proven to work ... it is being studied scientifically to determine if there are any defects in it.