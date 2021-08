కన్నబిడ్డపై తల్లి క్రూరత్వం : చేతులు, కాళ్ళు విరిచేసి, రక్తం కారేలా కొడుతూ నిత్య నరకం, ఆ వీడియోలు భయానకం !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

అమ్మ అన్నపదానికి అర్థం మరచిన ఓ తల్లి బిడ్డను అత్యంత దారుణంగా హింసించింది. అమ్మతనానికి మాయని మచ్చ తెచ్చింది. అభం శుభం తెలియని నోరు లేని బిడ్డకు నరకం చూపించింది. రక్తం వచ్చేలా కొడుతూ చెప్పనలవి కాని విధంగా హింసించింది. కడుపులో పెట్టుకుని కాపాడుకోవలసిన కన్న తల్లి కర్కశంగా ప్రవర్తించడంతో, ఏమీ అర్ధం కాని, బాధను తట్టుకోలేని బిడ్డ రోదన కూడా ఆ తల్లి మనసును కరిగించలేకపోయింది.

English summary

The shocking incident took place in Chittoor district. The mother, who had harassed her children left her husband and maintaining illegal affair. The abusive mother, who was secretly pursuing an illicit affair, showed her anger and resentment towards her husband by abusing her two years old son. sadistic mother videotaped them all. She always shared those videos with her husband and boyfriend showing hell to the child.