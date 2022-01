రోడ్ సైడ్ రోమియోలా వెంటబడ్డా జనం నిన్ను ఏ సైడ్ నుంచీ లవ్ చేయరు చంద్రబాబూ: ఏకిపారేసిన సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయ సాయి రెడ్డి ఎల్లో మీడియాపై సోషల్ మీడియా వేదికగా చిందులు తొక్కారు. చంద్రబాబు విసిరే ఎంగిలి మెతుకుల కోసం ఎల్లో మీడియా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందంటూ వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఓ మీడియా ఛానల్ అధినేత ను టార్గెట్ చేస్తూ వ్యాఖ్యలు చేసిన విజయ సాయి రెడ్డి చంద్రబాబు పెద్ద పాలేరుగా జీవితాంతం నీచమైన పనులు చేస్తూనే ఉంటావా నాయుడూ? అంటూ విమర్శించారు.

English summary

Chandrababu was incensed that the Yellow Media was spreading false propaganda for chandrababu packages. YCP MP Vijayasai Reddy has expressed impatience that the 40-year-old industry has reduced alliances to the level of love affairs.