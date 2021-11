Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్ : అస్త‌వ్య‌స్త‌మైన నిర్ణయాలు, విధ్వంసంతోకూడిన అరాచ‌క పాల‌న‌, రివ‌ర్స్ అడ్మినిస్ట్రేష‌న్‌, మాట త‌ప్పుడు, మ‌డ‌మ‌తిప్పుడుతో జ‌గ‌న్ ఆధునిక‌ తుగ్ల‌క్ గా పేరుగాంచార‌ని టిడిపి జాతీయ ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి నారా లోకేష్ విమ‌ర్శించారు. గుంటూరు జిల్లా మంగ‌ళ‌గిరి నియోజ‌క‌వ‌ర్గం తాడేప‌ల్లిలోని మహానాడు, సుందరయ్య నగర్ లో ఆయ‌న ప‌ర్య‌టించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆకాశంలో ఉన్నసీఎం జగన్ భూమ్మీదకి దిగి వ‌చ్చిన‌ప్పుడే ప్ర‌జ‌ల‌ క‌ష్టాలు తెలుస్తాయ‌న్నారు. రెండున్నరేళ్లలో తాడేపల్లి ప్యాలస్ నుండి బయటకు అడుగు పెట్టలేద‌ని మండిపడ్డారు.

English summary

Jagan Reddy questioned whether there was any understanding on any subject and whether the three capitals, the abolition of the CRDA, the repeal of the Legislative Council and the re-enactment of the same Act were not Tughlaq actions.