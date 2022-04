ప్రాణాలు తీస్తున్న ఎలక్ట్రిక్‌ బైక్స్‌ - విజయవాడ నడి బొడ్డున: ఒకరు మృతి - ముగ్గురికి గాయాలు..!

Andhra Pradesh

ఎలక్ట్రిక్‌ బైక్స్‌ బాంబుల్లా పేలుతున్నాయి. పలువురి ప్రాణాలు తీస్తున్నాయి. ఛార్జింగ్ పెట్టిన ఎలక్ట్రిక్‌ బైకుల్లోని బ్యాటరీలు పేలి.. మరణాలకు కారణమవుతున్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా ఇటువంటి ఘటనలు వరుసగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే రెండు రోజుల వ్యవధిలో ఇద్దరు ఇదే రకమైన పేలుళ్లతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నిజామాబాద్‌లో ఎలక్ట్రిక్‌ బైక్‌ బ్యాటరీ పేలి ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోగా.. మరో ముగ్గురు తీవ్ర గాయాలతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందున్నారు.

one person was killed and three others were injured when the battery of an electric two-wheeler exploded in Vjayawada .