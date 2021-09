కేంద్రాన్ని సాయిరెడ్డి ఫిక్స్ చేసారా-ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాల్సిందే : వెంకయ్య సాక్షిగా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

రాష్ట్ర విభజన సమయం నుంచి అమలు కాని డిమాండ్ గా ఉండిపోయిన ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా అంశం మరో సారి తెర మీదకు వచ్చింది. 2014లో రాష్ట్ర విభజన సమయంలో రాజ్యసభలో నాటి ప్రధాని మన్మోహన్ ఏపీకి అయిదేళ్ల పాటు ప్రత్యేక హోదా అమలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. నాటి రాజ్యసభ విపక్ష నేత..ప్రస్తుత ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు ఏపీకి అయిదేళ్లు కాదు, పదేళ్లు ప్రత్యేక హోదా కావాలని డిమాండ్ చేసారు. తిరుపతి ఎన్నికల ప్రచారంలో నాటి బీజేపీ ప్రధాని అభ్యర్ది..ప్రస్తుత ప్రధాని సైతం ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా పైన హామీ ఇచ్చారు.

English summary

Parliamentary stading committee reccomended special staus for AP to the Govt for create more infrastructure and inclusive growth. YCP MP Vijaya Sai Reddy headed the committee and submitted report to the Rajya Sabha Chairman on special status and Vizag Railway zone