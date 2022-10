Andhra Pradesh

పోలీసు వ్యవస్థమీదకానీ, సిబ్బందిమీద కానీ తనకు ఎటువంటి కోపం లేదని, ఐఏఎస్ లు, ఐపీఎస్ లు క్రిమినల్స్ కు సెల్యూట్ చేసే దారుణమైన వ్యవస్థ మనదని, రాజకీయాల్లో క్రిమినల్స్ ఉండకూడదనేదే తన ఆశయమన్నారు. ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకున్న దసపల్లా భూములు ప్రయివేటు వ్యక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్లాయన్నారు. 'జనవాణి' నిర్వహిస్తే భూకబ్జాలన్నీ బయట పడతాయనే అడ్డుకున్నారని ఆరోపించారు.

Pawan Kalyan reached Vijayawada from Visakhapatnam and from there came to the party office in Mangalagiri and participated in the press conference.