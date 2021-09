జగన్ వర్సెస్ పవన్ -ఎవరిది పై చేయి : మద్దతుగా రాని మెగా హీరోలు: ఛాంబర్ నిర్ణయం -తెర వెనుక..!!

Andhra Pradesh

జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ వర్సెస్ ఏపీ ప్రభుత్వం సంచలనంగా మారింది. అటు సినీ ఇండస్ట్రీలో..ఇటు పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో ఇదే అంశం రెండు రోజులుగా చర్చ సాగుతోంది. పవన్ కామెంట్స్ .. .మోహన్ బాబు స్పందన..విరుచుకుపడిన ఏపీ మంత్రులు..చివరగా ఫిల్మ్ ఛాంబర్ స్పందనతో ఇప్పుడు ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ఎవరి ట్రాప్ లో ఎవరు చిక్కుకున్నారు.. పవన్ వర్సెస్ ప్రభుత్వంలో ఎవరిది పై చేయి సాధించారనే చర్చ మొదలైంది. పవన్ కళ్యాణ్ రిపబ్లిక్ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెన్ వేదికగా ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేసారు.

After the war of words exchanged between Pawan Kalyan and AP Ministers, None of the Mega heros came forward to support Pawan Kalyan.