తెలుగు ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ భోగి శుభాకాంక్షలు... భోగభాగ్యాలు,ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని ట్వీట్...

Bhogi greetings to everyone. I pray that this special day fills everyone’s lives with happiness and good health. అందరికీ భోగి శుభాకాంక్షలు. ఈ ప్రత్యేక రోజు అందరి జీవితాల్లోకి భోగభాగ్యాలను, ఆయురారోగ్యాలను తీసుకురావాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.

English summary

Today, Prime Minister Narendra Modi wished the Telugu people on the occasion of Bhogi Parvati. 'I pray that this special day will bring happiness and longevity into the lives of all. ' Modi said.