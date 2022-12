వైఎస్ జగన్, చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ ది ఒకే మాట..!?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీకి ఈసారి జరిగే ఎన్నికలు సాధారణంగా జరగవని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పదే పదే చెబుతున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడు కూడా తన పార్టీ శ్రేణులకు అదే చెబుతున్నారు. జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ అయితే ఏ సభలో పాల్గొన్నా, ఏ సమావేశంలో ప్రసంగించినా ఈ విషయాన్నే ప్రముఖంగా ప్రస్తావిస్తున్నారు.

Chief Minister YS Jagan has repeatedly said that the elections to the Andhra Pradesh Assembly this time will not be held normally.