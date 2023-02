అతనే అభ్యర్థి అయితే 50వేల మెజారిటీ ఖాయం?

తాడికొండ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి వైసీపీ నాయకులు రోడ్లపైనే వివాదాలకు దిగుతున్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని ఏకగ్రీవంగా అన్ని పార్టీల నేతలు తీర్మానించారు. దీని పరిధిలో తాడికొండ, మంగళగిరి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలున్నాయి. 2019 ఎన్నికల్లో వైసీపీ గాలిలో ఈ రెండు సీట్లను టీడీపీ కైవసం చేసుకోలేకపోయింది. రాజధాని పరిధిలో ఉండే నియోజకవర్గాలు కాబట్టి ఆ రెండు కచ్చితంగా గెలుచుకుంటామనుకున్న టీడీపీ వ్యూహకర్తల అంచనాలు తలకిందులయ్యాయి.

As the constituencies are within the capital, the predictions of the TDP strategists, who thought that they would definitely win, were turned upside down.