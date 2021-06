టార్గెట్ విజయ సాయిరెడ్డి : పార్టీకి భారీ నష్టం చేస్తున్నారు..ఏం జరిగిందంటే : సీఎం జగన్ కు రఘురామ లేఖ..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

వైసీపీ రెబల్ ఎంపీ రఘురామ రాజు వరుస లేఖల్లో భాగంగా ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు మరో లేఖాస్త్రం సంధించారు. ఇప్పటి వరకు ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీలు..అమలు స్థితిలను వివరిస్తూ వాటిని పూర్తి చేయాలని సూచిస్తూ వచ్చారు. అయితే, ఇప్పుడు ఇక పార్టీలో కీలక నేతగా ఉన్న రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయ సాయిరెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తూ లేఖ రాసారు. దాదాపు పది రోజులుగా రఘురామ రాజు వరుసగా సీఎంకు లేఖలు రాస్తున్నారు. ఇక, ఈ రోజు రాసిన లేఖలో పూర్తిగా విజయ సాయి రెడ్డి తీరును తప్పు బడుతూ ఆయన వలన పార్టీకి భారీ నష్టం జరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.

YCP Rebel MP Raghu Rama Raju letter to CM Jagan on vijaya sai reddy. He suggeted that control sai reddy and party leaders on attacking Ashok Gajapathi raju. If not party to face again 2014 results.