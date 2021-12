రహదారులు అధ్వాన్నం.!శ్రమదానం చేసిన జనసేన.!అభివృద్ది శూన్యమన్న నాదెండ్ల మనోహర్.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్ : రెండున్నరేళ్లుగా రహదారులకు కనీసం మరమ్మతులు చేపట్టడం లేదని, అందుకు నిధులు కూడా మంజూరి చేయడం లేదని, రహదారుల పరిస్థితి అధ్వాన్నంగా తయారయ్యిందని జనసేన నాయకులు నాదెండ్ల మనోహర్ మండిపడ్డారు. వైసీపి పాలన రెండేళ్లలో రోడ్ల కోసం 13,708 కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ లో ప్రవేశపెట్టారని, ఇతర సంస్థల నుంచి రుణాలు తెచ్చారని, ఆ నిధులన్నీ ఎటు దారి మళ్లించారని నాదెండ్ల మనోహర్ వైసీపి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసారు. ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నా ప్రభుత్వం ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని మండి పడ్డారు.

English summary

Janasena leader Nadendla Manohar was angry that the roads had not been repaired for at least two and a half years and no funds had been sanctioned for it, adding that the condition of the roads was getting worse.