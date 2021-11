RRR మేకర్స్ మాట సీఎం జగన్ వింటారా - జూ ఎన్టీఆర్ కోసం అంగీకరిస్తారా...!!

Andhra Pradesh

తెలుగు సినీ పరిశ్రమ కు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఏంటో అర్దమైంది. ఆయనతో సమరం కంటే సంధి సరైన మార్గమని గుర్తించింది. అందుకే కొద్ది రోజుల క్రితం పవన్ కళ్యాణ్ ఒక వైపు ప్రభుత్వం పైన సినీ పరిశ్రమ అంశంలో ఫైర్ అవుతుండగానే..మరో వైపు సినీ ప్రముఖులు ఏపీ ప్రభుత్వంతో సంధి కోసం ప్రయత్నించారు. పవన్ వ్యాఖ్యలు ఆయన వ్యక్తిగతమని తేల్చి చెప్పేశాయి.

తెలుగు ఫిలం ఛాంబర్ సైతం అదే విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది. ఇక, నిర్మాతలు...ఎగ్జిబిటర్లు వరుసగా ఏపీ మంత్రి పేర్ని నానితో సమావేశమయ్యారు. అందరూ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఆన్ లైన్ టిక్కెట్ల విధానాన్ని ఆమోదించారు. ఇక, ఇప్పుడు ఇదే సమయంలో ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ ఎపిపోడ్ తెర మీదకు వచ్చింది.

Amid the decrease in the movie tickets in AP, RRR movie makers are in a plan to meet CM Jagan and convey the loss that will coour to them.