పొత్తులపై వీర్రాజు తేల్చేసారు - పవన్ కు లైన్ క్లియర్ : జగన్ కోరుకొనేది అదేనా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలు తెర మీదకు వస్తున్నాయి. పొత్తుల అంశం పైన క్రమేణా క్లారిటీ వస్తోంది. వచ్చే ఎన్నికలను అన్ని పార్టీలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంటున్నాయి. ఎలాగైనా జగన్ ను ఓడించి అధికారంలోకి రావాలని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతున్నారు. జనసేన అధినేత పవన్ లక్ష్యం సైతం జగన్ ను ఓడించటమే. ఈ పరిస్థితుల్లోనే జనసేన ఆవిర్భావ సభలో పవన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. వైసీపీ పైన పోరాటం విషయంలో బీజేపీ తనకు రోడ్ మ్యాప్ ఇస్తానని చెప్పిందని..త్వరగా ఇవ్వాలని కోరారు. అయితే, వచ్చే ఎన్నికల్లో వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు మాత్రం చీలకుండా తాను బాధ్యత తీసుకుంటానని స్పష్టం చేసారు.

English summary

BJP AP Chief Somu Veerraju given clarity on future alliance between BJP and Janasena. He says if need BJP fight alone in coming elections.