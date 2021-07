సీఎం జగన్ హిట్ లిస్టులో నెక్స్ట్ : ఆ ఇద్దరు మాజీ మంత్రులు ఫిక్స్ : లోకేష్ పైన మరింత లోతుగా ..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

ముఖ్యమంత్రి జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన అవినీతి పైన ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ చేసారు. టీడీపీ హయాంలో మంత్రులుగా ఉంటూ వారి శాఖల్లో జరిగిన అవినీతిలో వారి ప్రమేయం పైన ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం. వారి ప్రమేయం ఏ మాత్రం ఉన్నట్లుగా ఆధారాలతో నిర్దారణ అయితే, చర్యలకు వెనుకాడకూడదని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందులో భాగంగా ఇప్పటికే మాజీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ను కార్మిక శాఖలో జరిగిన అవినీతిలో ఏసీబీ అరెస్ట్ చేసింది. ఆ కేసు విచారణ సాగుతోంది.

English summary

AP Govt decided to take action on the former ministers involved in corruption in different departements.Jagan govt have targetted Chandrababu cabinet as per sources. AS per investigation agencies reports govt may step forward.