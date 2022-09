టీడీపీ ఎదుట ఒక ప్రతిపాదన ఉంచిన బీజేపీ?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వరుసగా మూడోసారి కేంద్రంలో అధికారం చేపట్టాలంటే అంత సులువేం కాదని ప్రధానమంత్రి మోడీ, హోం మంత్రి అమిత్ షాకు తెలుసు. అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేసుకుంటూ వస్తోన్న ఈ ద్వయం తాజాగా ఏపీపై దృష్టిసారించింది. రానున్న ఎన్నికలకు సంబంధించి తెలుగుదేశం, బీజేపీ, జనసేన పొత్తు పెట్టుకొని పోటీచేస్తాయంటూ పెద్ద ఎత్తున వార్తలు వస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే దీనిపై స్పందించడానికి ఇరుపార్టీల నేతలు నిరాకరిస్తున్నారు. ఎంపీ లక్ష్మణ్ మాత్రం అటువంటిదేమీ లేదని స్పష్టం చేశారు.

English summary

It seems that if Telugu Desam, BJP and Jana Sena form an alliance and contest, the BJP leaders have asked them to leave the MP seats to them.