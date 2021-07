రాజీనామాలకు సిద్దం - జగన్ ముందుకు రావాలి : చంద్రబాబు సంచలనం..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు విశాఖ కేంద్రంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ ను ఇరకాటంలో పెట్టే వ్యూహాలకు పదును పెడుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్ విశాఖను పరిపాలన రాజధానిగా ప్రకటించటం..అక్కడి నుంచే త్వరితగతని పాలన చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో విశాఖలోనే రాజకీయంగా బలం పెంచకోవటానికి చంద్రబాబుు పావులు కదుపుతున్నారు. విశాఖ విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ పోరాట కమిటీ నేతలకు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు లేఖ రాశారు.

English summary

AP opposition leader Chandrababu had written a letter extending his support to the Vizag steel plant workers and demands his party leaders are ready to tender resignation and asks CM Jagan to do the same.