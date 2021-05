Andhra Pradesh

గుంటూరు: అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన తిరుగుబాటు నాయకుడు, లోక్‌సభ సభ్యుడు కే రఘురామ కృష్ణంరాజు అరెస్టు వ్యవహారంలో తెలుగుదేశాన్ని దెబ్బ కొట్టింది. అంతర్గతగా సెగ పుట్టించింది. ఏ పార్టీకి చెందిన నాయకుడో, ఏ ఎన్నికల గుర్తు మీద గెలిచారనే విషయాన్ని కూడా విస్మరించి..రఘురామ విషయంలో టీడీపీ అధినేత, ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు సహా పార్టీ క్యాడర్ మొత్తం అత్యుత్సాహాన్ని చూపుతున్నారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతోన్న వేళ.. బిగ్ వికెట్ పడింది. తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, రాష్ట్ర మైనారిటీ కమిషన్ ఛైర్మన్ ఎస్ఎం జియావుద్దీన్ రాజీనామా చేశారు.

English summary

Former chairman of state minorities commission SM Ziauddin has quit from Telugu Desam Party (TDP) alleging that party Chief Chandrababu had been deliberately trying to vitiate the communal harmony in the state on Monday.