ఎవరేం చేస్తున్నారో.. అంతా తెలుసు..!: చంద్రబాబు

పార్టీలో మాట వినేవారికన్నా వినని నాయకులే ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ చంద్రబాబునాయుడు ఓర్పుగా పార్టీని నడిపిస్తున్నందుకు ప్ర్యత్యర్థులు కూడా హ్యాట్సాఫ్ చెబుతారు.

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

మీ పార్టీలో కొంతమంది నాయకులను ఓర్పుగా భరాయిస్తున్నారంటే చంద్రబాబును చెప్పుకోవచ్చంటూ ప్రత్యర్థి పార్టీల్లోని కొందరు నాయకులు తెలుగు తమ్ముళ్లవద్ద వ్యాఖ్యానిస్తుంటారు. పార్టీ అధికారంలో లేని సమయంలో మాట వినని నేతలు పదుల సంఖ్యలో ఉన్నారు. కొన్నాళ్ల నుంచి విజయవాడ ఎంపీగా ఉన్న కేశినేని నాని అధినేత పట్ల వ్యవహరిస్తున్న తీరును చూసినవారు ఎవరైనా.. అదే కేసీఆర్ దగ్గరో, జగన్ దగ్గరో అలా చేయమనండి అంటున్నారు.

Some leaders of the rival parties are commenting on the Telugu brothers saying that if some leaders in your party are being patiently supported then you can blame Chandrababu.