టీడీపీకి భారీగా పెరిగిన ఓట్లు, సీట్లు: ఆసక్తికర లెక్కలు చెప్పిన గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి తాజాగా వెలువడిన మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కుప్పంలో ఏదో జరిగిపోయింది అని ప్రచారం తప్ప వైసిపి నాయకులు మనస్ఫూర్తిగా సాధించిన గెలుపు కాదు అది వారికి కూడా తెలుసు అంటూ గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి పేర్కొన్నారు.

English summary

Telugu Desam Party MLA Gorantla Butchaiah Choudary said that it was a propaganda that something had happened in the kuppam and ysrcp leaders also know the fact. Gorantla say TDP strength has increased and revealed the calculations.