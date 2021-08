ఏపీకి గుడ్ బై చెప్పనున్న అమరరాజా -చిత్తూరు నుంచి చెన్నైకి బ్యాటరీ ప్లాంట్ -గల్లా జయదేవ్ సంచలనం, స్టాలిన్ ఓకే?

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పవర్ పాలిటిక్స్ పీక్ దశకు చేరాయా? వ్యాపారం-రాజకీయ ఆధిపత్యం మధ్య ఉండే గీత చెరిగిపోయిందా? ప్రత్యర్థి పార్టీలకు చెందిన నేతల కంపెనీలను జగన్ సర్కారు టార్గెట్ చేస్తోందా? ఆ దెబ్బకు టీడీపీ నేతల కుటుంబాలకు చెందిన కంపెనీలు ఆంధ్రాను వీడనున్నాయా? తరహా ప్రశ్నలు ఈ నాటివి కావు. రెండేళ్ల కిందట వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచీ ప్రతిపక్ష టీడీపీ ఈ తరహా ప్రచారం చేస్తూనే వస్తున్నది. ప్రఖ్యాత కియా మోటర్స్, మరెన్నో మేలు రకం కంపెనీలు ఏపీకి గుడ్ బై చెప్పి పక్క రాష్ట్రాలకు తరలివెళతాయని జోరుగా వార్తలొచ్చాయి. కానీ ఈసారి నిజంగానే ఆందోళన కలిగించేలా..

several media reports and social media information saying that the most popular business giant amara raja batteries may shift their activities from andhra pradesh to tamil nadu amid disputes with ys jagan led ysrcp govt. it is learned that tdp mp galla jayadev own company is in talks with tamilnadu cm mk stalin amid shifting.