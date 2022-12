Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: రాష్ట్రంలో మూడు రాజధానులను ఏర్పాటు చేయడానికి సన్నద్ధమౌతోంది ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. పార్టీపరంగా తరలింపు కార్యక్రమాలను కూడా మొదలు పెట్టింది. భవిష్యత్ కార్యనిర్వాహక రాజధాని విశాఖపట్నంలో వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయాన్ని నిర్మిస్తోంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి భూమిపూజ కూడా చేశారు. కొత్త సంవత్సరంలోనే విశాఖపట్నం నుంచి పరిపాలన మొదలవుతుందనీ చెప్పారు.

English summary

TDP MP Galla Jayadev questioned to the central on the development of Amaravati in Lok Sabha. Union minister for Urban development Hardeep Sing Puri given the answer regarding the Amaravati.