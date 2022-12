ఈ నియోజకవర్గాల్లో పార్టీని ఓడిస్తున్న తెలుగు తమ్ముళ్లు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబునాయుడు శక్తివంచన లేకుండా కష్టపడుతున్నారు. తనతోపాటు నియోజకవర్గ ఇన్ ఛార్జిలు, సీనియర్ నేతలు కూడా శ్రమపడాలని, నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటేనే గెలుపు సాధ్యమవుతుందని చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ బాబు మాటలను పెడచెవిన పెట్టడంతోపాటు రాష్ట్రంలోని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో పార్టీ గెలుపును సీనియర్ నేతలే అడ్డుకుంటున్నారంటే ఆశ్చర్యమేస్తుంది. చంద్రబాబు మొహమాటం కూడా వీరికి కలిసివస్తోంది.

English summary

It is surprising that senior leaders are blocking the victory of the party in some constituencies of the state along with turning a deaf ear to Babu's words.