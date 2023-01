బియ్యపానంద బాబా.. ఆ షాకింగ్ వీడియోతో వైసీపీ ఎమ్మెల్యేను టార్గెట్ చేసిన టీడీపీ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికర రాజకీయాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకోవడానికి ఏ చిన్న అవకాశం దొరికినా అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు వదిలిపెట్టడం లేదు. ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతుంది. అధికార వైసీపీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల తీరును తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు విమర్శిస్తుంటే, తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చేసే పనులను వైసీపీ నేతలు టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఇక ఏకంగా వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తూ రచ్చ చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది.

English summary

Srikalahasti YSRCP MLA Biyyapu Madhusudan Reddy has been targeted by the TDP as Biyyapananda baba who posted a video of him worshiping of those who came to him.