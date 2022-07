TDP అంతర్గత సర్వే... ఎన్ని సీట్లంటే..?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రానున్న ఎన్నిక‌ల్లో విజ‌యం సాధించేందుకు ల‌భించే ప్ర‌తి అవ‌కాశాన్ని స‌ద్వినియోగం చేసుకునేలా తెలుగుదేశం పార్టీ ప‌క‌డ్బందీ వ్యూహంతో ముందుకు సాగుతోంది. విజ‌యావ‌కాశాలున్న నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల్లో ఎటువంటి అల‌స‌త్వం ప్ర‌ద‌ర్శించ‌రాద‌ని శ్రేణుల‌కు అధినేత చంద్ర‌బాబు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. ప్ర‌భుత్వ వ్య‌తిరేక‌త‌పై ఎటువంటి ఆశ‌లు పెట్టుకోవ‌ద్ద‌ని, క్షేత్ర‌స్థాయిలో ప‌రిస్థితుల‌కు అనుగుణంగా వెళ్లాల‌ని సూచిస్తున్నారు. 2019 ఎన్నిక‌ల్లో గెలుచుకున్న 23 నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల్లో తిరిగి గెల‌వ‌డం ఖాయ‌మేన‌ని పార్టీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

The Telugu Desam Party has conducted an internal survey on how many seats it can win in the upcoming elections