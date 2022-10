Rathotsavam: తిరుమలలో వేడుకగా రథోత్సవం, భక్తుల మనోరథాన్ని అధిరోహించి !

Andhra Pradesh

oi-Mallikarjuna

తిరుమల/తిరుపతి: తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలలో ఎనిమిదో రోజైన మంగళవారం ఉదయం 7 నుండి ఉభయదేవేరులతో కూడిన శ్రీమలయప్పస్వామివారి రథోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారి రథాన్ని లాగారు.

బ్రహ్మోత్సవాలలో ఎనిమిదో రోజున ఉభయ దేవేరులతో మలయప్పస్వామిని మహోన్నత రథంపై అధిష్ఠింపజేసి ఆలయ వీథులలో విహరింపజేశారు.

The Malayapas Swamy along with His consorts seated on a high pedestal throne was taken on a procession around the four Mada streets