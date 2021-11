జగన్ సంచలనం- మూడు రాజధానుల బిల్లులు వెనక్కు : హైకోర్టుకు తెలిపిన ప్రభుత్వం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మూడు రాజధానుల విషయంలో తమ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన బిల్లులను ఉప సంహరించుకున్నారు. ఇదే విషయాన్ని ప్రభుత్వ అడ్వకేట్ జనరల్ ఏపీ హైకోర్టు ధర్మాసంనకు తెలిపారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న కేబినెట్ సమావేశంలోనూ ఇదే నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. తాజాగా ప్రధాని మోదీ మూడు రైతు చట్టాలను వెనక్కు తీసుకుంటూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్ సైతం అదే బాటలో అడుగు వేసారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి ప్రకటన అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ చేయనున్నారు.

AP Cabinet takes a sensational decision over three capitals. AP Cabinet had decided to take the bills back and the same was conveyed to high court.