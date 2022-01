చిరు బాటలోనే నాగార్జున - మోహన్ బాబుకు క్లారిటీ : సీఎంతో మాట్లాడాకే- జరిగేదిదేనా..!!

Andhra Pradesh

టాలీవుడ్ వర్సెస్ ఏపీ ప్రభుత్వం. ఏపీలో సినిమా టిక్కెట్ల ధరల తగ్గింపు పైన కొనసాగుతున్న చర్చ అనేక మలుపులు తిరుగుతోంది. వివాదాస్పద దర్శకుడు ఆర్జీవి చేసిన వరుస ట్వీట్లతో ఇది మరింత వేడి రాజుకుంది. ఇంత వివాదం సమయంలో ఇప్పటి వరకు ముఖ్యమంత్రి తో సినిమా పరిశ్రమల పైన చర్చలు చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి సడన్ గా డ్రాప్ అయ్యారు. తాను పంచాయితీలు చేయలేనని చెప్పారు. ఇక, చిరంజీవితో పాటుగా సీఎం వద్దకు చర్చలకు వెళ్లిన మరో ప్రముఖ నటుడు నాగార్జున సైతం తన వైఖరి స్పష్టం చేసారు.

Actor Nagarjuna had said that he had no problem with the ticket issue and Chiranjeevi and Mohan Babu have clarity on Jagan's decision