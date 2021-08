విశాఖ ఫార్మా సిటీలోని ఫ్యాక్టరీలో విష వాయువులు లీక్.. పరుగులు పెట్టిన స్థానికులు, ఫ్యాక్టరీ ముందు ఆందోళన

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విశాఖ పరవాడలోని ఫార్మాసిటీలో ఓ ఫార్మా కర్మాగారం నుండి విషవాయువులు లీక్ అయిన ఘటన స్థానిక ప్రజలకు ఆందోళన కలిగించింది. విశాఖ జిల్లా పరవాడలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఫార్మాసిటీ లో ఉన్న అడ్మిరన్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఫార్మా కంపెనీ నుండి రసాయన విషవాయువులు వెలువడ్డాయి. దీంతో అక్కడ పనిచేస్తున్న కార్మికులు ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురై పరుగులు తీశారు. సమీప పరిశ్రమలలో ఉన్న కార్మికులు కూడా ఉక్కిరిబిక్కిరై పరుగులు తీశారు. కళ్ళు మంటలు, శ్వాస తీసుకోవడంలోఇబ్బందులతో ఫ్యాక్టరీ పరిసరాల్లో ఉన్న ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

The leak of toxic gases from a pharma factory at a pharma city in Visakhapatnam has caused concern to the local people. Chemical toxins were emitted from the Admiral Life Sciences Pharma Company at Jawaharlal Nehru Pharma city.