ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్ధుల ఎంపికలో ట్విస్టు : జగన్ కొత్త లెక్కలతో లిస్టులో మార్పులు : ఆ ఇద్దరు - రెండు జిల్లాలు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైసీపీ లో ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్ధుల ఎంపిక పైనే అందరూ ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. ఇక, 2024 ఎన్నికలకు ముందు ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఎమ్మెల్సీల భర్తీకి అవకాశం లేకపోవటంతో ఈ సారే ఛాన్స్ దక్కించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆశావాహులు తమ వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యే కోటాలో మూడు స్థానాలు.. స్థానిక సంస్థల కోటాలో 11 స్థానాల భర్తీకి ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. అందులో ఎమ్మెల్యే కోటాలో మూడు స్థానాలకు అభ్యర్ధులను అధికారికంగా ప్రకటించారు.

English summary

A twist had taken place in the final list of MLCs where Kamma community is given priority if news is to be believed.