విజయనగర సామ్రాజ్య క్షత్రియ వీరుడు.. నరసాపురం యోధుడిగా ప్రబోధ్??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

కేంద్ర మాజీ మంత్రి కృష్ణంరాజు ఇటీవలే కొవిడ్ అనంతర వ్యాధులతో ఇబ్బంది పడుతూ మృతిచెందారు. సినీ పరిశ్రమ మూలస్తంభాల్లో ఒకరిగా ఉన్న కృష్ణంరాజు తన రాజకీయ జీవితంలో కూడా మంచిపేరును సంపాదించారు. బయట వ్యక్తులు, తనకు సంబంధంలేనివారు చేసే వ్యాఖ్యలను కూడా సీరియస్ గా తీసుకొని పార్టీ మారి నిజాయితీగా పనిచేసి చూపించారు. ఆయన మరణించినప్పుడు శరీరంపై బీజేపీ పతాకాన్ని ఉంచి గౌరవించారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అధికార లాంఛనాలతో కృష్ణంరాజును సాగనంపింది.

English summary

Rajnath came specially and not only met the family members but also dared to say that he was there.A step was taken by the family members to avoid losing his political legacy