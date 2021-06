చంద్రబాబు మాటలు తుపాకీ రాముడి కోతలు, సుంఠ నక్క చినబాబు లోకేష్ సాయిరెడ్డి వ్యంగ్యం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుపై, నారా లోకేష్ పై వైసీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయి రెడ్డి నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా లోకేష్ వ్యాఖ్యలకు, చంద్రబాబుకు కౌంటర్ ఇచ్చిన విజయసాయి రెడ్డి కాంట్రాక్టు ఉద్యోగ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టిన రాబందు చంద్రబాబు అంటూ విరుచుకుపడ్డారు . శాశ్వత ఉద్యోగం వల్ల భద్రత దొరికి ధిక్కరిస్తారని ఒప్పంద ఉద్యోగాలను తీసుకొచ్చారని, జగన్ దానికి చక్క దిద్దుతున్నారు అని పేర్కొన్నారు.

English summary

YCP Rajya Sabha member Vijayasai Reddy is setting fire to TDP chief Chandrababu Naidu and Nara Lokesh. Vijayasai Reddy, who countered Lokesh's comments on the social media platform, was outraged that the vulture Chandrababu had introduced the contract employment system. Nara Lokesh also compared with fox.