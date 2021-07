చంద్రబాబును నమ్మిన వాళ్లెవరూ బాగుపడ్డ చరిత్ర లేదు... తస్మాత్ జాగ్రత్త.. విజయసాయి రెడ్డి హితవు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

నిత్యం చంద్రబాబును సోషల్ మీడియా వేదికగా టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్న విజయసాయిరెడ్డి, తాజాగా ఏలూరు ఎన్నికలలో వైసీపీ విజయం సాధించడం, టిడిపి బొక్క బోర్లా పడడంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చంద్రబాబును నమ్మిన వాళ్లు ఎవరూ బాగుపడ్డ చరిత్ర లేదంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన విజయసాయిరెడ్డి ఏలూరులో ఓటమిపై ట్విట్టర్ వేదికగా తూర్పారబట్టారు. ఇక టిడిపి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ కు సైరా పంచ్ వేశారు.

చంద్రబాబు సైలెంట్‌గా ఉన్నాడేంటని అందరి డౌట్...ఆ పని చేసిన పుత్రరత్నం కోసమేనని బాంబు పేల్చిన సాయిరెడ్డి

English summary

Vijayasaireddy, who has been criticizing Chandrababu for always targeting him as a social media platform, made interesting remarks on the recent YCP victory in the Eluru elections and the TDP's downfall. Vijayasaireddy, who made harsh remarks that who believed in Chandrababu had a history never gain anything, took to Twitter as a platform for TDP defeat in Eluru. Saira punch on TDP national general secretary Nara Lokesh.