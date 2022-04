వైసీపీలో నెంబర్ టు ఎవరు : సాయిరెడ్డి- సజ్జలలో ఎవరిది ఏ స్థానం : జగన్ మార్క్ డెసిషన్స్..!!

Andhra Pradesh

సీఎం జగన్ పార్టీ అధినేతగా అనూహ్య నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. పార్టీలో ఆయన కొత్తగా అప్పగిస్తున్న బాధ్యతలు..ఎంపిక చేస్తున్న విధానం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారుతోంది. 2024 ఎన్నికల్లో తన సైన్యాన్ని సిద్దం చేసుకుంటున్న జగన్ ప్రభుత్వంలో మంత్రులు - ఇన్ ఛార్జ్ మంత్రుల ప్రక్రియ పూర్తి చేసారు. ఇక, పార్టీలోనూ కీలక బాధ్యతలను నేతలకు అప్పగిస్తూ నిర్ణయించారు. పార్టీ ఏర్పాటు నుంచి జగన్ తోనే ఉంటూ...పార్టీలో నెంబర్ టు స్థానం విజయ సాయిరెడ్డి దేనని ప్రచారం సాగేది. పార్టీలో ఆయన మాటకు తిరుగు లేదు. జగన్ తరువాత అంతటి హోదా..అధికారం ఆయన పార్టీలో అనుభవించారు. ఇక, పార్టీ ఏర్పాటు తరువాత రాజ్యసభ సభ్యుడిగా అటు కేంద్రం..ఇటు వైసీపీ, ఆ తరువాత కేంద్రం - ఏపీ మధ్య సంథాన కర్తగా వ్యవహించారు.

Its now a silent war running in the YSRCP as who is number two in the party. Is it Vijaysai Reddy or Sajjala after Jagan.