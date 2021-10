విశాఖ నాట్ ఫర్ సేల్ : బీజేపీ నిరసన; జగన్ పై మండిపడిన మాధవ్, విష్ణు కుమార్ రాజు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఆగ్రహం తెప్పిస్తున్నాయి. తాజాగా వైజాగ్ లోని ప్రభుత్వ ఆస్తులను వివిధ బ్యాంకులకు తనఖా పెట్టి అప్పులు చేస్తున్న ప్రభుత్వ తీరుపై ప్రతిపక్ష నాయకులు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. విశాఖ జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద బిజెపి ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ భవనాలు తనఖా పెట్టడాన్ని నిరసిస్తూ మహాధర్నా చేపట్టారు బిజెపి నాయకులు. విశాఖ నాట్ ఫర్ సేల్ అంటూ బిజెపి నేతలు ధ్వజమెత్తారు.

English summary

BJP leaders staged a mahadharna at the GVMC Gandhi statue to protest on mortgage of government properties in visakha. BJP leaders raise the concern that Visakhapatnam is not for sale. Madhav and Vishnukumar Raju targeted and criticized Jagan.