విశాఖ ఉక్కు ఉద్యమం.. జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనకు వైసీపీ మద్దతు; పార్లమెంట్ లోనూ సమరమే : సాయిరెడ్డి క్లారిటీ

Andhra Pradesh

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ విషయంలో కేంద్రం నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నామని, కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి పార్లమెంటు సమావేశాల్లో ప్రయత్నం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేయాలని కేంద్రం చూస్తున్న నేపథ్యంలో, చాలా రోజులుగా స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు రిలే నిరాహార దీక్షలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఇక తాజాగా మరోమారు కేంద్రం టెండర్లకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి ప్రైవేటీకరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడంతో మరోమారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతోంది. ఈ క్రమంలో విజయ సాయి రెడ్డి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

MP Vijayasaireddy said the YSR Congress party would support the workers' strike to be held at Jantar Mantar in Delhi in August. Steel plant workers have been assured that their voices will be heard in Parliament with the support of opposition leaders. Minister Avanti Srinivas made it clear to the workers that they were opposed to the decision to privatize the Visakhapatnam steel plant as it was not good to privatize ethnic wealth.