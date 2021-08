కేంద్రం దిగొచ్చే వరకు విశాఖ ఉక్కు ఉద్యమం ; ఢిల్లీలో హోరెత్తుతున్న మహాధర్నాలో వైసీపీ, టీడీపీ ఎంపీలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీ వేదికగా రెండో రోజు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని నిరసిస్తూ ఢిల్లీలో స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యోగుల నిరసనలో భాగంగా ఈరోజు ఏపీ భవన్ వద్ద వివిధ కార్మిక సంఘాల నేతృత్వంలోధర్నా చేపట్టారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని కేంద్రం ఉపసంహరించుకోవాలని, విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను కాపాడాలని, తమని రోడ్డున పడేయవద్దు అంటూ కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలతో హోరెత్తించారు. విశాఖ ఉక్కుని కాపాడాలని డిమాండ్ చేశారు.

English summary

Concerns continue over the privatization of the Visakhapatnam steel plant for the second day in a row in the national capital, Delhi. A dharna led by various trade unions was held at AP Bhavan today as part of a protest by steel plant workers in Delhi against the decision to privatize Visakhapatnam Steel. YCP MPs and TDP MPs expressed solidarity with the workers' mahadharna. They demanded the Center to withdraw the decision to privatize the steel plant. It was clarified that the workers would put pressure on the Center to stand firm.