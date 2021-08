ఢిల్లీకి తాకిన నిరసనల సెగ .. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మిక ఆందోళనపై అడుగడుగునా నిఘా !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీ కేంద్రంగా విశాఖ ఉక్కు కార్మిక పోరాటం కొనసాగుతుంది. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు, రేపు ఢిల్లీ కేంద్రంగా ఆందోళన కొనసాగించాలని నిర్ణయించిన విశాఖ ఉక్కు పోరాట సమితి నేతలు, వేలాది కార్మికులతో కలిసి ఢిల్లీ చేరుకుని ఆందోళనలకు శ్రీకారం చుట్టారు. జంతర్ మంతర్ వద్ద రెండు రోజులపాటు స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ, తమ ఆవేదనను కేంద్రం దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల నేపధ్యంలో తమ గళాన్ని చట్టసభ్యులకు వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు..

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం కార్మికుల ఛలో ఢిల్లీ .. జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళనలకు రంగం సిద్ధం

English summary

Police in Delhi are blocking the Visakhapatnam steel plant workers at every step. Delhi police are on the lookout for steel plant employees from AP and local hotels are being pressured not to rent hotel rooms to steel plant workers who come to do protests.