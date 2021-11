Andhra Pradesh

అమరావతి: ఊహించిందే చోటు చేసుకుంది. తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సారథ్యంలో ఆ పార్టీ నాయకులు దేశ రాజధానిలో రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్ కోవింద్‌ను కలిసిన అతి కొద్దిరోజుల్లోనే.. అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఢిల్లీలో అదే తరహాలో పావులు కదిపారు. రాష్ట్రపతిని కలిశారు. తెలుగుదేశం పార్టీపై ఫిర్యాదు చేశారు. నాలుగు పేజీల లేఖను ఆయనకు అందించారు. టీడీపీ గుర్తును రద్దు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

English summary

YSRCP Vijayasai Reddy said that the our MPs met today President Ram Nath Kovind and explained to him the filthy language used by TDP functionaries, particularly Chandrababu Naidu, his son Lokesh and spox Pattabhi.