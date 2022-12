సరిపోదు... అంతకు మించి కావాలి?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రాజకీయాల్లో అపర చాణక్యుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు చంద్రబాబునాయుడు. ఆయన వ్యూహం వేస్తే ప్రత్యర్థి పార్టీలపై పైచేయిగా ఉండేది. అటువంటి చంద్రబాబునాయుడికే అర్థంకాని రీతిలో, అనూహ్యమైన వ్యూహాలతో ముందుకు రావడం వైఎస్ జగన్ కు అలవాటుగా మారిపోయింది. చంద్రబాబుపైనే పైచేయి సాధించేలా పదునైనా వ్యూహాలను అల్లడం, వాటిని అమలు చేయడంలో జగన్ తన మార్కును చూపిస్తున్నారు.

English summary

It has become a habit of YS Jagan to come up with unexpected strategies in a way that Chandrababu Naidu himself does not understand.