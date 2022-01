2024లో ఏపీలో ఎవరు అధికారంలోకి వస్తారనేది తేల్చేసిన ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్: ఆయనకే అడ్వాంటేజ్

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: రాష్ట్రంలో 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల తరువాత ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందనే విషయాన్ని లోక్‌సభ మాజీ సభ్యుడు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ తేల్చేశారు. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలో రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన తన అభిప్రాయాన్ని స్పష్టం చేశారు. ఈ వీడియో క్లిప్ ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.

English summary

Former MP Vundavalli Arun Kumar said that YSR Congress Party headed by Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy likely to form government in Andhra Pradesh once again in 2024.